Familienstreit in Gommern: Polizei verweist Stiefsohn aus Wohnung

Weil sich Stiefsohn und Stiefvater am Sonnabend (4. Dezember) dermaßen gestritten haben, hat eine Frau in Gommern im Jerichower Land die Polizei gerufen. Der Stiefsohn und dessen Bekannter mussten daraufhin die Wohnung verlassen.

Gommern (vs) - Eine Frau hat am Sonnabend (4. Dezember) gegen Mitternacht in Gommern im Ortsteil Dannigkow den Notruf der Polizei gewählt und teilte mit, dass es bei ihr zuhause zu einer Schlägerei gekommen sei.

Da sich mehrere Personen in der Wohnung befinden sollten, fuhren zwei Funkstreifenwagen der Polizei zum Einsatzort. Wie aus der Mitteilung des Polizeireviers Jerichower Land hervorgeht, wurde vor Ort klar, dass sich Stiefvater und Stiefsohn gestritten und dabei körperlich angegangen habe.

Alkohol war einer der Gründe. Der Stiefsohn und dessen Bekannter wurden durch die Polizeikräfte der Wohnung verwiesen. Da sie diesem nicht nachkommen wollten mussten die Beamten etwas nachhelfen. Daraufhin begaben sich die beiden fußläufig nach Hause.