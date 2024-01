Die Einbruchstatistik im Jerichower Land füllt sich: Unbekannte sind nun in Niegripp (Burg) in ein Ferienhaus eingestiegen und haben mehrere Geräte erbeutet.

Unbekannte sind in Niegripp (Jerichower Land) in ein Ferienhaus eingestiegen und haben mehrere Geräte mitgenommen.

Niegripp - Einbrecher haben ein Ferienhaus in Niegripp (Ortsteil von Burg) in Visier genommen und bei einem Einbruch mehrere Geräte gestohlen. Wie die Polizei informiert, sind Unbekannte im Zeitraum vom 7. Januar bis 12. Januar 2024 zunächst auf das Gelände und dann vermutlich durch das Aufhebeln der Eingangstür in das Haus gelangt. Darauf lassen Spuren am Schloss schließen.

Bei ihrem Beutezug sollen sie Gegenstände vom Wert von über 4.500 Euro mitgehen lassen haben. Zudem wurde die Zugangstür zum Geräteschuppen demoliert.

Zeugen werden gebeten, sich mit Hinweisen an die Polizei unter Telefon 03921/92 00.