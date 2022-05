Feuereinsatz wegen Zigarettenasche wird für Verursacher in Burg teuer

Die Asche einer Zigarette gehört normalerweise in einen Zigarettenaschenbecher. Auch in Burg.

Burg (vs) - Ein 29-Jähriger Wohnungsinhaber sorgte dafür, dass am Abend Bewohner eines Wohnblocks in der Burger Wilhelm-Kuhr-Straße kurzzeitig ihre Wohnungen verlassen mussten.

Der Bewohner habe, bevor er seine Wohnung verlassen habe, eine Zigarette geraucht und die Glutasche nicht richtig entsorgt. Dadurch fing ein Stuhl an zu schmoren, wodurch Qualm entstand.

Bewohner des Hauses nahmen einen ausgelösten Rauchmelder wahr und rochen Qualm. Die Feuerwehr kam mit 20 Kameraden und vier Fahrzeugen vor Ort.

Der Wohnungsinhaber öffnete den zuerst eingetroffenen Polizeibeamten die Tür zur Wohnung, die verqualmt war. Eine verschmorte Tüte und ein verkohlter Stuhl wurden aus der Wohnung gebracht und Fenster geöffnet. Zu einem Brandausbruch kam es nicht.

Die Bewohner konnten nach ausgiebiger Lüftung ihre Wohnungen wieder betreten. Den betroffenen Wohnungsinhaber erwartet ein Strafverfahren wegen fahrlässiger Brandstiftung.