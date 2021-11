Feuerwehr Burg: Brand in Gewächshaus in der Rosa-Luxemburg-Straße

Wie die Polizei des Jerichower Landes mitteilt, hat es am Dienstag, 16. November, einen Brand in Burg gegeben. Die Feuerwehr diesen löschen.

Burg (vs) - Der Eigentümer eines Reihenhauses meldete den Brand seines Gewächshauses in der Rose-Luxemburg-Straße in Burg. Er versuchte den Brand zu löschen, dieses gelang ihm nicht, teilt die Polizei in einer Pressemitteilung mit.

Die Freiwillige Feuerwehr Burg konnte den Brand löschen und den Brandausbruchsort feststellen. Grund für den Brand war wohl ein Stromkabel.

Personen wurden nicht verletzt, am Gewächshaus entstand Sachschaden.