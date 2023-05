Nur aufgrund eines Zufalls entging ein Mann in Burg am Freitag einer Explosion, die einen Großeinsatz auslöste. Das war der Auslöser.

Großeinsatz in Burg: Explosion bei Gartenarbeiten löst Brand aus

Eine Explosion auf einem Grundstück in Burg löste einen Großeinsatz der Feuerwehr aus. Das war der Auslöser.

Burg - Zu einem Brand auf einem Grundstück in der Nachstraße in Burg kam es am Freitag. Das geht aus einer Mitteilung der Polizei hervor.

Demnach soll ein Bewohner des Grundstücks mit einem Gasbrenner Unkraut im Garten vernichtet haben. Als der Mann einen Moment im Keller des Hauses war, soll er plötzlich einen lauten Knall gehört haben. Von dem lauten Geräusch alarmiert, soll er zurück in den Garten gegangen sein. Als er sah, dass die Hecke und der Carport in Flammen standen, soll der 66-Jährige vergeblich versucht haben, das Feuer selbst zu löschen.

Als die Rettungskräfte wenig später zum Brandort dazustießen, evakuierten sie die Bewohner des Wohnhauses und benachbarter Häuser. Wie die Beamten erklären, gelang es der Feuerwehr, den Brand zu löschen. Die Hecke und der Carport sollen nicht mehr zu retten gewesen sein.

Wie die Polizei vermutet, sei die Gaskartusche des Brenners aufgrund von enormer Hitze explodiert, was den Knall erklären würde.

Insgesamt kamen 17 Kameraden mit vier Fahrzeugen der Feuerwehr zum Einsatz, fassen die Beamten zusammen. Der Mann und zwei Polizisten, wurden wegen des Verdachts der Rauchgasvergiftung ins Krankenhaus eingeliefert.