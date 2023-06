Feuerwehr in Burg hilft: Zweijähriges Kind schließt sich in Badezimmer ein und kommt nicht mehr heraus

Burg - Einen ziemlichen Schrecken hat ein zweijähriges Kind seinen Eltern am Abend vom 30. Mai 2023 eingejagt. In der Wohnung in einem Haus an der Grünstraße hatte es sich im Badezimmer eingeschlossen und konnte die Tür nicht selbstständig öffnen.