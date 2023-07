Keine Verschnaufpause für die Freiwillige Feuerwehr Burg: Drei Einsätze binnen 24 Stunden hatten es in sich. 122 Einsätze stehen für das Jahr 2023 bereits zu Buche.

Feuerwehr in Burg im Dauerdienst: Wenn ein Vogel um Hilfe ruft, Öl ausläuft und ein Baum umstürzt

In Burg hatte ein defektes Fahrzeug Flüssigkeiten verloren, die von der Feuerwehr abgestumpft wurden.

Burg - Der frühe Vogel fängt in Burg (Jerichower Land) nicht den Wurm, er benötigt die Hilfe der Feuerwehr. Das Sprichwort lässt sich nach einem Einsatz am Südring abwandeln, zu dem die freiwillige Feuerwehr nun gerufen wurde.

Lesen Sie auch: Feuerwehrfrau nach Flächenbrand im Krankenhaus

Der Wildvogel hatte sich am Dach eines Wohnblocks an einem Band verfangen und konnte sich nicht selbstständig aus der misslichen Lage befreien. Nur über die Drehleiter sei das kleine Tier zu erreichen gewesen, vermelden die Einsatzkräfte.

Im Ortsteil Brehm musste von der Freiwilligen Feuerwehr Burg ein Baum von einer Straße entfernt werden, eine Kettensäge kam zum Einsatz. Foto: Feuerwehr Burg

Die waren zum Wochenstart abermals gefordert. In den Vormittagsstunden hatte ein offensichtlich defektes Fahrzeug größere Mengen an Flüssigkeiten – die Feuerwehr spricht von Betriebsstoffen – verloren. Die drohende Gefahr für Umwelt und Verkehr zeichnete sich in mehreren Bereichen der Stadt ab. Einsatzkräfte der Feuerwehr waren mit einem Tanklöschfahrzeug und dem Gerätewagen „Logistik“ auf der Brüderstraße, Zerbster Straße sowie Bürgermarkstraße damit beschäftigt, die Flüssigkeiten abzustumpfen. Die Reinigung längerer Strecken habe eine Fachfirma übernommen.

Nur wenig später der dritte Einsatz binnen 24 Stunden: Im Ortsteil Brehm galt es, einen umgestürzten Baum von der Straße zu entfernen. Dazu wurde er mit einer Kettensäge bearbeitet.

Mittlerweile sind bei der Freiwilligen Feuerwehr Burg 122 Einsätze in der Jahresstatistik für 2023 vermerkt.