Aufgrund eines vergessenen Kochtopfes mussten Feuerwehr und Polizei in die Lüdersdorfer Straße in Burg ausrücken.

Burg (vs) - Die Polizei bekam am 8. September gegen 0.16 Uhr die Information, dass in einem Mehrfamilienhaus in der Lüdersdorfer Straße der Rauchmelder einer Wohnung Alarm anschlage, derzeit jedoch kein Feuer oder Qualm zu sehen sei.

Die Burger Feuerwehr kam mit vier Fahrzeugen und 15 Kameraden zum Einsatz. Die Wohnung des Betroffenen wurde erst nach einiger Zeit von ihm selbst geöffnet. Der 28-jährige Mieter war offensichtlich nicht mehr nüchtern und die Polizeibeamten konnten neben dem Qualm auch starken Cannabisgeruch in der Wohnung ausmachen. Die Ursache des Brandmeldealarms lag im angebrannten Essen, das auf dem Herd verkohlte. Weiterer Schaden war nicht entstanden, heißt es in einer Pressemitteilung der Polizei.

Beim Durchsuchen der Wohnung fanden die Polizeibeamten zudem Cannabis sowie Utensilien für den Konsum. Der Mann, der 1,9 Promille pustete, wurde zur Kontrolle ins Krankenhaus eingeliefert. Die Wohnung war nach dem Auslüften weiterhin bewohnbar.