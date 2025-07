Feuer: Gefahr steigt im Jerichower Land Flammen lodern auf Feldern bei Theeßen: Feuerwehr über sechs Stunden im Einsatz

Sie entstehen plötzlich und richten großen Schaden in der Landwirtschaft an. Das Jerichower Land ist mitten in der Saison der Feldbrände. Bei Theeßen waren Feuerwehren nun über Stunden gefordert.