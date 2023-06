Eine Kontrolle hat sich in Burg bei Magdeburg zu einer wilden Schlägerei entwickelt, bei der ein Polizist verletzt wurde. Zwei Männer griffen mit Schlägen und Tritten an.

Beamte der Polizei sind am Wochenende in Burg bei Magdeburg mit Schlägen und Tritten attackiert worden, nachdem sie eine Gruppe kontrollieren wollten.

Burg - Eine handfeste Schlägerei hat sich in der Nacht zum 25. Juni 2023 in Burg (Jerichower Land) an der Magdeburger Chaussee entwickelt. Gegen 2 Uhr haben Beamte eine Gruppe wegen einer Sachverhaltsaufnahme zu einer gefährlichen Körperverletzung überprüft. Dabei sollen sich ein 37-Jähriger und ein 20-Jähriger Mann von Anfang an unkooperativ und hochgradig aggressiv gezeigt haben.