Burg - Aus einer Nachrichten werden immer mehr, Vertrauen baut sich auf, Gefühle entstehen. Dann sind Betrüger am Ziel und streuen Fragen nach Geschenken ein. So in etwa lässt sich eine Masche im Internet zusammenfassen, auf die nun eine Frau aus dem Jerichower Land hereingefallen ist.

Lesen Sie auch: Große Übersicht - das sind die Maschen der Betrüger im Internet.

Dabei betrifft das nicht nur Frauen. Eine von ihnen ist nun aber auf einen Amerikaner hereingefallen. Als solcher hat sich ein Unbekannter ihr vorgestellt. Aus der vermeintlichen Internetliebe wurde ein Fall für die Kriminalpolizei, wie es in einer Mitteilung heißt. Sie befasst sich mit einer Anzeige der Frau. Was war passiert?

Liebesbekundung nimmt ab

Der Betrüger soll sich als vermeintlicher Bürger der Vereinigten Staaten ausgegeben und das Vertrauen der Geschädigten gewonnen haben. Im Zuge ausgefeilter erdachter Geschichten, forderte der Täter zudem immer wieder die Zusendung von Gutscheincodes von Google Play. Dabei handelt es sich um einen Online-Plattform für Smartphones (App-Store), die mobile Anwendungen, Handyspiele, E-Books, Hörbücher, Filme und Fernsehserien anbietet.

Die Frau aus dem Landkreis wurde dabei allerdings nicht hellhörig. Im Gegenteil. Sie befolgte die Wünsche ihrer Internetbekanntschaft und besorgte das Guthaben und entsprechende Codes. Die häuften sich auf knapp 1.000 Euro an. Als sich der Betrüger dann nur noch sporadisch gemeldet hat und die Liebesbekundungen abgenommen haben, dämmerte es der Frau, was geschehen ist.

Mittlerweile hat sich das als Masche bei Betrügern etabliert

Die Polizei nutzt den Fall, um abermals auf Maschen im Netz hinzuweisen. Forderungen nach Gutscheincodes, egal ob Google Play, Apple iTunes oder anderer Anbieter, sind „die übliche Herangehensweise von Betrügern. Übersenden Sie diese Codes nicht, Ihr Geld ist dann unwiederbringlich weg“, heißt es vom Revier im Jerichower Land. Fragen oder Meldungen zu ähnlichen Vorfällen sind unter Tel. (03921) 92 00 oder per E-Mail an levd.prev-jl@polizei.sachsen-anhalt.de möglich.