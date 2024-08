Was war da denn los? Mit einem beachtlichen Wert von über 3,7 Promille ist eine Frau in einem Lkw auf der Bundesstraße 1 unterwegs gewesen. Die Polizei stoppte sie in Burg.

Burg - Dass sie ihren Wagen überhaupt noch lenken konnte, gleicht einem Wunder. Und das am Vormittag. Am 25. August 2024 hat die Polizei in Burg (Jerichower Land) im Conrad-Tack-Ring die Alkoholfahrt einer 27-Jährigen gestoppt.

Enorme Menge Alkohol für diesen beachtlichen Wert nötig

Zuvor soll es mehrere Hinweise dazu gegeben haben, dass ein Lkw auf der Bundesstraße 1 bei Detershagen in Schlangenlinien unterwegs war, heißt es in einer Mitteilung. In Burg konnte dem Treiben ein Ende gesetzt werden. Weil die Frau nicht ansprechbar gewesen sein soll, wurde in Rettungswagen gerufen. Ein Alkoholtest ergab einen Wert von beträchtlichen 3,74 Promille.

Die Fahrerin ist ein Krankenhaus gebracht worden, der Führerschein wurde ihr abgenommen. Ein Strafverfahren läuft. Ab einem Wert von 3 Promille schweben Menschen für gewöhnlich in Lebensgefahr. Dafür sind theoretisch etwa 20 Schnaps, weit über 10 Glas Wein oder ebenso viele Bier nötig.