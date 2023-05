Möser/Burg - Eine Dieselspur sorgte Sonnabendmorgen für einen Einsatz von Polizei und der Feuerwehren Möser und Burg. Ausgangspunkt war die Bundesstraße 1 in Möser, wo die Spur ihren Anfang nahm. Polizeibeamte sicherten dort die Gefahrenstelle.

Eine weitere Streifenwagenbesatzung konnte wenig später das Verursacherfahrzeug in der Wilhelm-Külz-Straße in Burg feststellen. Nach Angaben des Fahrzeugführers ist dieser für einen Lieferdienst tätig, der in Möser sowie im Stadtgebiet Burg unterwegs gewesen sei und den Defekt an dem Transporter erst später bemerkt habe. Die Feuerwehr fuhr die gesamte Strecke ab und streute die betroffenen Bereiche mit Bindemittel ab, um mögliche Unfälle zu vermeiden.

Die Polizei warnt in diesem Zusammenhang, dass von einer Öl- beziehungsweise Dieselspur eine massive Gefährlichkeit ausgehen kann. „Durchfährt man diese, können die damit in Berührung kommenden Reifen den Kontakt zur Fahrbahn verlieren“, heißt es in einer Pressemitteilung des Revieres in der Kreisstadt. Das Auto könne so ins Schleudern geraten und der Fahrer somit die Kontrolle über sein Fahrzeug verlieren – mit erheblichen Folgen.