Am Wochenende musste die Polizei bei zwei Auseinandersetzungen in der Innenstadt von Burg (Jerichower Land) eingreifen.

Burg - Was war denn da los? In der Innenstadt von Burg (Jerichower Land) ist es am Wochenende zu zwei Auseinandersetzungen gekommen, bei denen es Verletzte gab und das Eingreifen der Polizei nötig war. Am 11. August 2023 ist kurz Mitternacht der Notruf ausgelöst worden. In der Schartauer Straße seien von Beamten mehrere Personen angetroffen worden, die lautstark miteinander diskutiert hätten, so eine Mitteilung. Eine Frau soll angegeben haben, mit einer Flasche beworfen und an der linken Schulter getroffen worden zu sein. Gegenwärtig ist unklar, von wem der Wurf ausging. Eine Anzeige wegen gefährlicher Körperverletzung wurde erstattet.

Am frühen Abend ist es am 12. August 2023 an der Martin-Luther-Straße im Bereich eines Supermarktes zu einer Schlägerei mit mehreren Beteiligten gekommen. Berichten zufolge kam es nach einem Wortgefecht zwischen einem 18-Jährigen und etwa zehn Männern zum handfesten Streit. Zwei Männer hätten sich dabei in besonderer Weise hervorgetan und auf den Geschädigten eingeprügelt, heißt es. Sie konnten vor Ort identifiziert werden.