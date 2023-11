Hubschrauber sucht Großeinsatz der Polizei in Burg: 80-Jähriger erscheint nicht zum Mittagessen

Mit einem Großaufgebot an Polizei, Rettungsdiensten und Feuerwehr ist die Polizei in Burg ausgerückt. Die Suche nach einem vermissten 80-Jährigen kam am Mittwochmorgen zu einem jähen Ende.