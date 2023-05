Ein Wohnhaus am Südring in Burg bei Magdeburg ist nach einem Kellerbrand unbewohnbar. Die Bewohner müssen ihre Wohnung gegen Hotelzimmer eintauschen.

Blick auf den Wohnblock am Südring in Burg, der nach einem Kellerbrand derzeit nicht bewohnbar ist.

Burg - Flammen, Rauch, Gestank. Ein Block im Wohngebiet am Südring in Burg bei Magdeburg ist nach einem Brand nicht bewohnbar. Das Feuer hatte sich in den Morgenstunden vom 30. Mai 2023 im Kellerbereich des Wohnhauses entzündet. Für die Bewohner der insgesamt 42 Wohnungen ein Schock. Vor kurzem erst musste ein Haus evakuiert werden.