In der Kategorie „Ungewöhnlich“ fällt ein Einsatz der Freiwilligen Feuerwehr Burg, den sie an der Autobahn 2 absolvieren musste. Unterwäsche stand auf einer Böschung in Flammen.

Burg - Ölspur, brennende Häuser, festgefahrene Rettungswagen, festgeklemmter Fuß in einem Fahrrad, schwimmende Koffer auf der Elbe. Die Freiwillige Feuerwehr Burg hat schon einiges an Kuriositäten bei ihren Einsätzen erlebt. Am Dienstag, 28. Mai 2024, kam ein neues Kapitel hinzu: brennende Unterwäsche.

So lautete die Alarmierung kurz nach 15 Uhr, welche die Einsatzkräfte zur Autobahn 2 in Fahrtrichtung beordern sollte. Eine unklare Rauchentwicklung ist gemeldet worden - während der Anfahrt wurde dies spezifiziert: brennende Unterwäsche an einem Böschungsbereich, was für verdutzte und fragende Blicke in den Einsatzfahrzeugen sorgte.

Fragen nach Besitzer drängen sich auf

Vor Ort habe sich die Meldung bestätigt, wie es von der Feuerwehr heißt. Das Stückchen Stoff sei mit Pulverlöscher abgelöscht und in einem passendem Behälter abtransportiert worden. Im Gerätehaus sind noch einmal Nachlöscharbeiten ausgeführt worden, um eine erneute Entzündung auszuschließen.

Die Unterwäsche wirft natürlich Fragen auf. Jene nach dem Besitzer oder der Besitzerin sowie wie diese an die A2 gekommen und in Brand geraten ist, sind wohl die, die sich am meisten aufdrängen.

Wer Hinweise geben kann, meldet sich bei der Burger Feuerwehr.