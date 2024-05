Am 27. Mai 2024 ist auf der Kreisstraße 1211 bei Rietzel (Jerichower Land) ein Motorradfahrer schwer verletzt worden. Er ist in einen Graben gefahren.

Der verunglückte Motorradfahrer ist mit einem Rettungshubschrauber in ein Magdeburger Krankenhaus gebracht worden.

Rietzel - Schlimme Szenen am Montag, 27. Mai 2024, auf der Kreisstraße 1211 im Jerichower Land: Kurz vor der Ortschaft Rietzel ist ein Motorradfahrer von der Straße abgekommen und in einen Graben gefahren. Der 30-Jährige hat sich dabei schwer verletzt.

Per Rettungshubschrauber in ein Magdeburger Krankenhaus geflogen

Wie die Polizei in einer Mitteilung informiert, soll der Mann kurz vor 15 Uhr aus Richtung Stresow kommend in Fahrtrichtung Rietzel unterwegs gewesen sein. Er musste vor Ort von einem Rettungsdienst versorgt und anschließend mit einem Rettungshubschrauber in ein Magdeburger Krankenhaus gebracht werden.

Das Motorrad ist beim Aufprall stark beschädigt worden und musste von einem Abschleppdienst abtransportiert werden, wie es weiter heißt. Zur Unfallursache gibt es keine Angaben. Die Ermittlungen laufen. Die Polizei sicherte Spuren, befragte Zeugen und nahm eine Unfallanzeige auf.