Hubschraubereinsatz nach Unfallflucht in Burg

Burg (vs) - Eine 26-jährige Fahrzeugführerin befuhr mit ihrem Auto am 6. November die Landstraße zwischen Burg und Niegripp. Kurz nach dem Abzweig zum Niegripper See kam das Auto aus bislang ungeklärter Ursache nach rechts von der Fahrbahn ab und überschlug sich in der Folge.

Dabei wurde die 24-jährige Beifahrerin leicht verletzt. Die Fahrzeugführerin entfernte sich kurz darauf unerlaubt vom Unfallort in Richtung Niegripper See. Trotz sofort eingeleiteter Suchmaßnahmen mit einem Polizeihubschrauber und einem Fährtenspürhund nach der flüchtigen Fahrzeugführerin, konnte diese nicht aufgefunden werden. Im späteren Verlauf der Suchmaßnahmen konnte die Fahrzeugführerin ausfindig gemacht werden.

Hierbei wurde festgestellt, dass sie nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis ist und ihr Auto unter dem Einfluss von Alkohol und Betäubungsmitteln geführt hat. Aufgrund dessen wurde eine Blutprobenentnahme im Krankenhaus Burg durchgeführt. Die 26-Jährige verletzte sich bei dem Unfall ebenfalls leicht.