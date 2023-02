Die Bundespolizei hat einen Betrüger im Regionalexpress von Burg nach Magdeburg geschnappt, der per Haftbefehl gesucht wurde.

Burg - vs

Am Morgen vom 15. Februar 2023 ist der Bundespolizei ein Mann ins Netz gegangen, der per Vollstreckungsbefehl gesucht wurde. Geschehen ist dies gegen 8.40 Uhr im Regionalexpress (RE) 1 von Burg nach Magdeburg.

Bei einer Kontrolle soll der Fahrgast einen österreichischen Reisepass vorgelegt haben, wie es in einer Mitteilung heißt. Bei der Überprüfung der Personalien fiel den Beamten dann auf, dass der Mann per Haftbefehl durch die Staatsanwaltschaft gesucht wurde.

Familie hilft, das nötige Geld aufzutreiben

Er wurde bereits im September 2021 wegen Urkundenfälschung und Betruges vom Amtsgericht Burg zu einer Geldstrafe in Höhe von 900 Euro beziehungsweise einer Ersatzfreiheitsstrafe in Höhe von 90 Tagen verurteilt. Allerdings zahlte er weder das Geld, noch trat er seine Strafe an – er machte sich aus dem Staub.

Daher erging nun im Januar ein Haftbefehl, der dem Österreicher nach der Ankunft am Hauptbahnhof in Magdeburg auf der Dienststelle der Bundespolizei eröffnet wurde. Sein Glück: Mit Hilfe seiner Familie konnte der Mann die geforderte Summe aufbringen und die Wache als freier Mann wieder verlassen.