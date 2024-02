Ärger um einen herrenlosen Koffer, der in einem Zug von Burg nach Magdeburg aufgefallen ist. Wegen Sprengstoffverdacht kamen Bundespolizei und Spürhund zum Einsatz.

In einem Zug, der von Burg nach Magdeburg unterwegs war, ist ein herrenloses Gepäckstück gefunden worden. Es folgte ein Einsatz der Bundespolizei.

Burg/Magdeburg - Schwarz, nicht einsehbar, herrenlos. Mit diesen Informationen über ein Gepäckstück in einem Zug, der von Burg nach Magdeburg im Einsatz war, hat sich die Notfallleitstelle der Deutschen Bahn am späten Abend an vom 13. Februar 2024 die Bundespolizei gewandt. Der Besitzer habe demnach gegen 22.30 Uhr nicht ermittelt werden können, daher sei die Bundesbeamten zum Einsatz gekommen.

Sprengstoffspürhund wird eingesetzt

Am Bahngleis 7 vom Magdeburger Hauptbahnhof wurde der Koffer von einem Sprengstoffspürhund begutachtet, heißt es in einer Mitteilung. Da dieser nicht anschlug, wurde das Gepäckstück als ungefährlich eingestuft und geöffnet. Darin sollen sich zwar private Gegenstände des täglichen Bedarfs, jedoch keine Hinweise auf einen möglichen Besitzer befunden haben. Der Koffer wurde nach Abschluss ins Fundbüro vom Hauptbahnhof gebracht.

Da es immer wieder zu solchen Situationen rund um herrenloses Gepäck kommt, appelliert die Bundespolizei abermals an alle Fahrgäste, das eigene Reisegepäck ständig im Blick zu behalten, bei sich zu führen und ganz besonders darauf zu achten. Neben einem möglichen Diebstahl kann es sonst, wie nun wieder geschehen, zu einem Polizeieinsatz kommen. Und der kann wiederum zu einer Regressnahme des Verursachers führen. Sprich dass dieser dann seine Geldbörse öffnen muss wegen seiner Unachtsamkeit.