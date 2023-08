Burg - Ein Anhänger eines Traktor ist am 13. August 2023 in den Abendstunden in Burg (Jerichower Land) im Conrad-Tack-Ring umgekippt. Das schwere Gefährt sei auf zwei Hängern mit Weizen beladen gewesen und habe gegen 22 Uhr von der Grabower Landstraße kommend links in den Conrad-Tack-Ring biegen wollen, informiert die Polizei.

Einer der Anhänger kam von der Fahrbahn ab und kippte um. Der Weizen machte sich auf Fahrbahn und Gehweg breit. Beim Unfall wurde auch ein angrenzender Zaun beschädigt. Personen kamen nicht zu Schaden. Während der Bergungsarbeiten musste der Conrad-Tack-Ring gesperrt werden.