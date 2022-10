Hier besteht Kollisionsgefahr mit Zügen: Die Bahnschranken in Königsborn in der Möckerner Straße im Jerichower Land schließen derzeit nicht. Symbolbild:

B246/Königsborn (vs) - Zu einer erhöhten Gefahr für Autofahrer kommt es derzeit auf der Bundesstraße B246 in Königsborn im Jerichower Land. Dies teilt das Onlineportal Verkehrsinformation.de mit.

Demnach handelt es sich bei der Gefahrenquelle anscheinend um Bahnschranken, die in der Möckerner Straße in Höhe B184 (Magdeburger Straße) in beiden Richtungen nicht mehr schließen.

Autofahrer werden um äußerste Vorsicht gebeten. Die Polizei ist offenbar benachtrichtigt.