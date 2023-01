Burg (vs) - Ein 34 Jahre alter Mann hat am Mittwochmorgen in der Magdeburger Straße in Burg offenbar Passanten mit einem Messer bedroht. Dies teilt die Polizei mit.

Demnach hatte der Mann ein Messer bei sich, mit dem er gestikulierend umherschwang. Der Bewaffnete konnte offenbar auf Höhe des Conrad-Tack-Rings festgenommen werden, in der Hand ein Messer, das er fallen gelassen haben soll, als er von den Polizisten dazu aufgefordert wurde.

Bei dem Mann soll ein Drogenvortest den möglichen Konsum von Metamphetaminen angezeigt haben. Er wurde anscheinend aufgrund psychischer Auffälligkeiten ins Krankenhaus eingewiesen.