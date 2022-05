Jerichower Land: Zwei Mädchen spielen mit Streichhölzern und entzünden Wiese

Gleich dreimal musste die Feuerwehr am Mittwoch (25. Mai) im Jerichower Land ausrücken. Ein Brand wurde ausgelöst, weil zwei Mädchen mit Streichhölzern gespielt hatten.

Gleich dreimal musste die Feuerwehr am Mittwoch (25. Mai) im Jerichower Land ausrücken. Ein Brand wurde ausgelöst, weil zwei Mädchen mit Streichhölzern gespielt hatten.

Jerichow/ Burg (vs) - Die Feuerwehrkameraden im Jerichower Land hatten Mittwochmittag (25. Mai) alle Hände voll zu tun, gleich drei Feuer unter Kontrolle zu bringen.

Der Rettungsleitstelle wurde gegen 11 Uhr ein Feuer in einem Waldstück zwischen Nielebock und Ferchland in der Nähe von Scharteucke (Ortsteil von Jerichow) gemeldet. Wie aus der Mitteilung des Polizeireviers Jerichower Land hervorgeht, hatten ungefähr 1000 Quadratmeter Feuer gefangen.

Zweiter Brand ganz in der Nähe

Kurze Zeit darauf wurde noch ein zweiter Brand gemeldet, der etwa einen Kilometer rechts vom ersten entfernt lag. Auch hier wurde eine Fläche von cirka 1000 Quadratmetern in Mitleidenschaft gezogen.

Die Schadenshöhe beträgt insgesamt circa 4000 Euro. Beide Brände konnten von der Feuerwehr gelöscht werden. Die Brandermittlung wurde durch die Kriminalpolizei eingeleitet.

Sachdienliche Hinweise, Auffälligkeiten oder Unregelmäßigkeiten insbesondere zur Brandentstehung nimmt das Polizeirevier Jerichower Land unter der Telefonnummer 03921/920-0 entgegen.

Burg: Zwei Mädchen spielen mit Streichhölzern

Zu einem weiteren Feuer ist es am Mittwochmittag gegen 11.30 Uhr auf Höhe der Lebenshilfe in Burg gekommen. Die Beamten des Polizeireviers Jerichower Land und die Freiwillige Feuerwehr Burg konnten einen Flächenbrand von 900 Quadratmetern Wiese feststellen. Der vorläufige Schaden beträgt 1000 Euro. Die Feuerwehr konnte den Brand löschen.

Zwei am Rand stehende Mädchen gaben an, dass sie mit Streichhölzern gezündelt haben sollen. Eines der Streichhölzer fiel herunter, wodurch die Wiese in Brand geriet. Das Feuer konnte sich trotz des Versuchs es auszutreten ausbreiten. Die beiden Mädchen entfernten sich und riefen anschließend direkt die Feuerwehr.