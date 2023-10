Bei einem Einsatz hat die Feuerwehr in Burg (Jerichower Land) eine Überraschung erlebt. Das vermeintliche Kind, das im Wasser gesichtet wurde, stellte sich als Puppe heraus.

Kind im Wasser? Feuerwehr rettet in Burg bei Magdeburg bei Einsatz eine Puppe

Burg - Eine Überraschung haben Einsatzkräfte der Freiwilligen Feuerwehr Burg am Vormittag vom 4. Oktober 2023 erlebt. „Kind im Wasser“ hieß es bei der Alarmierung um 10.45 Uhr, nach dem sich ein Vorausrüstwagen, Rüstwagen und ein Löschgruppenfahrzeug für Hilfeleistungen zur vermeintlichen Unfallstelle an der Ihle im Bereich vom Weinberg in Bewegung setzten.

Notarzt und Polizei sind zum Feuerwehreinsatz in Burg hinzugezogen worden. Foto: Feuerwehr Burg

Während der Fahrt konnte schon Entwarnung gegeben werden: Beim Kind, welches im Wasser gesichtet wurde, handelte es sich um eine große Puppe. Der Einsatz habe glücklicherweise abgebrochen werden können, heißt es von der Feuerwehr.

Um weitere Verwechslungen zu vermeiden, ist die Puppen aus dem Wasser gefischt worden.