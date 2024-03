In Gerwisch ist ein Sechsjähriger seinem Opa entwischt, so die Polizei.

Gerwisch/DUR. - In Gerwisch soll einem Mann am Samstagmittag gegen 12.10 Uhr in der Friedrich-Engels-Straße ein unbekanntes Kind zugelaufen sein. Die Eltern des Kindes konnten in der Umgebung jedoch nicht angetroffen werden, so die Polizei.

Auch konnte der Wohnort des Kindes demnach vorerst nicht ausfindig gemacht werden. Deswegen brachte die Polizei das Kind auf das Revier. Im Verlaufe des Nachmittags hätten sich schließlich die Eltern des Sechsjährigen gemeldet. Es habe sich herausgestellt, dass der Junge unbemerkt samt Laufrad aus der Obhut des Großvaters ausgebüxt war und seine Abwesenheit erst mit dem Eintreffen der Eltern festgestellt wurde.

Die Eltern des Jungen konnten ihn daraufhin wohlbehalten entgegennehmen. Zusammen mit dem Beamten verbrachte der Junge circa zwei Stunden im Polizeirevier und wird sich sicher noch lange an seinen "Ausflug" erinnern, so die Beamten.