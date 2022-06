Kollision bei Burg: Schwerer Verkehrsunfall nach Überholvorgang - zwei Schwerverletzte

Am Donnerstagnachmittag kam es nahe Burg zu einem schweren Verkehrsunfall auf der Landstraße 52 aus Richtung Wüstenjerichow in Richtung Küsel.

Burg (vs) -Ein 84-jähriger Fahrer eines Pkw Suzuki befuhr am 23. Juni 2022 gegen 13.50 Uhr die Landstraße 52 aus Richtung Wüstenjerichow in Richtung Küsel. Vor ihm fuhr ein Multicar, das er überholen wollte. Beim Überholvorgang schätzte er die Entfernung und Geschwindigkeit des entgegenkommenden VW Transporter falsch ein. Er streifte den entgegenkommenden Transporter und verlor die Kontrolle über sein Fahrzeug.

Anschließend kam er nach rechts von der Fahrbahn ab, durchfuhr den Straßengraben und prallte mit der Fahrzeugfront gegen einen Baum. Durch die Wucht des Aufpralls wurde das Fahrzeug zurückgeschleudert und überschlug sich mehrmals.

Durch Ersthelfer wurden der 84-jährige Fahrer und die 83-jährige Beifahrerin aus dem Fahrzeug geborgen. Beide wurden schwer verletzt durch den Rettungsdienst ins Krankenhaus gebracht. Am Fahrzeug entstand Totalschaden. Um 14:42 Uhr konnte die Vollsperrung der Landstraße 52 bei Küsel aufgehoben werden.