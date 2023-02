Vier Ladendiebe hatten es in einer Tankstelle in Burg bei Magdeburg auf E-Zigaretten abgesehen. Ein Kaffee diente als Ablenkung der Mitarbeiterin.

Die Shell-Tankstelle an der Magdeburger Chaussee in Burg wurde von Ladendieben ins Visier genommen.

Die Shell-Tankstelle an der Magdeburger Chaussee in Burg (Jerichower Land) ist am Nachmittag vom 13. Februar 2023 ins Visier von Ladendieben geraten. Die vier Täter, jeweils schwarz-gekleidete Männer im Alter von etwa 20 Jahren, hätten gegen 14.15 Uhr die Tankstelle betreten, so eine Mitteilung der Polizei.

Einer von ihnen habe eine Mitarbeiterin abgelenkt, indem er einen Kaffee bestellt habe, während zwei andere im Kassenbereich gestanden haben sollen. Einer von ihnen hat über den Verkaufstresen gegriffen und E-Zigaretten im Gesamtwert von etwa 50 Euro gegriffen, so die Polizei. Der vierte Täter stand offensichtlich „Schmiere“ und hielt sich während des Zeitraums der Tat im vorderen Bereich der Tankstelle auf. Anschließend flüchteten die Männer in Richtung Innenstadt. Eine Suche der Polizei verlief erfolglos.

Zeugen werden gebeten, sich im Polizeirevier Jerichower Land unter Telefon 03921/92 00 zu melden.