Burg (vs) - In der Justizvollzugsanstalt Burg hat sich ein Strafgefangener das Leben genommen. Der 34 Jahre alte Mann wurde am Freitag stranguliert in seinem Haftraum aufgefunden, heißt es in einer Pressemitteilung.

Sofort eingeleitete Wiederbelebungsmaßnahmen waren erfolglos. Ein Notarzt stellte den Tod des Mannes fest. Hinweise auf Fremdeinwirkung liegen nicht vor. Der Gefangene verbüßte eine lebenslange Haftstrafe wegen Mordes. Im Haftraum wurde ein Abschiedsbrief gefunden.

Wir verfolgen die Richtlinie, nicht über Suizide zu berichten. In Ausnahmefällen wie diesem erfahren sie durch ihre Umstände aber besondere Aufmerksamkeit. Grund für diese Richtlinie ist die Gefahr der Nachahmung.

Sollten Sie sich betroffen fühlen, wenden Sie sich bitte an die Telefonseelsorge. Diese erreichen Sie auch unter den kostenlosen Telefonnummern 0800/111 0 111 und 0800/111 0 222.

Dort erhalten Sie anonym, offen, gratis und ideologiefrei Hilfe.