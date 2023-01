Leicht verletzt: Radfahrer landet bei Verkehrsunfall in Burg bei Magdeburg auf Motorhaube

Bei einem Verkehrsunfall am 22. Januar 2023 ist in Burg bei Magdeburg ein Radfahrer von einem Auto erfasst worden: Er landete auf der Motorhaube.

Burg - Bein einem Verkehrsunfall in Burg (Jerichower Land) in der Magdeburger Chaussee ist am 22. Januar 2023 am späten Nachmittag ein Radfahrer leicht verletzt worden. Der Mann sei gegen 17.10 Uhr in Richtung Kreisverkehr gefahren – ein Autofahrer auf der Neuendorfer Straße in Richtung Magdeburger Chaussee unterwegs gewesen, vermeldet die Polizei.