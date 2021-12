LKA-Spezialeinheit im Jerichower Land: Sprengstoffspürhund im Einsatz

Roßdorf (vs) - Spezialeinheiten des Landeskriminalamtes (LKA) im Einsatz: Zu einer polizeilichen Ermittlung aufgrund einer akuten Bedrohungssituation führte die Polizei am Dienstagmorgen, 14. Dezember, Maßnahmen im Heideweg in Roßdorf durch.

"Da nicht ausgeschlossen werden konnte, dass der Betroffene 20-jährige im Besitz von Waffen ist, wurden zur Bewältigung der Situation Spezialeinheiten des Landeskriminalamtes hinzugezogen", heißt es in einer Pressemitteilung der Polizei. Auch ein Sprengstoffspürhund sei zum Einsatz gekommen.

Der 20-Jährige, der sich allein im Haus befand, konnte auf dem Grundstück angetroffen werden. Aufgrund eines richterlichen Beschlusses fand eine Durchsuchung des Hauses statt, so die Beamten weiter.

Gegen den jungen Mann wurden mehrere Strafanzeigen gefertigt. Die polizeilichen Maßnahmen dauern an.