Dreist, dreister, Burg? Auch von Zeugen lässt sich ein Dieb in der Kreisstadt vom Jerichower Land nicht stören und klaut von einer Baustelle ein Notstromaggregat.

Mann klaut auf Baustelle in Burg bei Magdeburg Technik und lässt sich von Zeugen nicht stören

Nahc dem dreisten Dienstahl ist die Polizei vom Revier im Jerichower Land einem Mann auf der Spur, der in Burg auf einer Baustelle zugeschlagen hat.

Burg/mp. - Bauarbeiter haben in Burg (Jerichower Land) den Dieb zwar beobachten, aber nicht aufhalten können. Am Nachmittag vom 13. Februar 2024 ist an der Wasserstraße ein Notstromaggregat gestohlen worden, das bei Kanalarbeiten eingesetzt wird.

Wie die Polizei informiert, soll sich ein Mann kurz nach 15 Uhr dem Baubereich genähert und das rote Gerät entwendet haben. Er sei dabei von Bauarbeitern gesehen worden. Der Täter soll ein dunkles Oberteil mit Kapuze getragen haben und mit einem Fahrrad in Richtung Grabower Landstraße davongefahren sein.

Wer den Täter kennt oder Hinweise geben kann, wendet sich an die Polizei unter Telefon 03921/92 00.