Explosionsgefahr: Fenster schließen! Unfall auf A2 bei Burg mit Gefahrguttransport

Auf der Autobahn 2 ist es im Bereich vom Jerichower Land zu einem heftigen Unfall mit mehreren Fahrzeugen gekommen. Es besteht Explosionsgefahr, ein Großeinsatz läuft. Doch auch in Burg macht sich der massive Umleitungsverkehr bemerkbar.

Der Unfall mit mehreren Fahrzeugen soll sich auf der Autobahn 2 in Fahrtrichtung Hannover vor dem Beginn der Baustelle für die Fahrbahnsanierung ereignet haben.

Burg - Am Dienstagmittag ist es auf der Autobahn 2 im Abschnitt vom Jerichower Land zu einem heftigen Unfall mit mehreren brennenden Lkw gekommen. Ein Großeinsatz läuft gerade.

Laut Autobahnpolizei seien mehrere Fahrzeuge in den Unfall verwickelt, der sich zwischen dem Parkplatz „Ihlegrund“ und der Anschlussstelle Burg-Ost in Fahrtrichtung Hannover ereignet hat. Und zwar vor Beginn des Baustellenbereichs für die Sanierung der Fahrbahn. Dort sei nach ersten Erkenntnissen ein Lkw in ein Stauende gefahren und habe eine Kettenreaktion ausgelöst.

Unter den von der Karambolage betroffenen Fahrzeugen soll auch ein Gefahrguttransport sein, wie es auf Nachfrage heißt. Von der Leitstelle Jerichower Land ist zu erfahren, dass eine Explosionsgefahr besteht. Feuerwehren aus dem Landkreis sind zur Unfallstelle ausgerückt.

Zur Situation auf der A2 ist eine amtliche Warnmeldung rausgegeben worden. Screenshot: Thomas Pusch

Zur Situation auf der A2 ist eine amtliche Warnmeldung über eine chemische Gefahr rausgegeben worden. Die Menschen im Umkreis der Unfallstelle werden gebeten, Fenster und Türen geschlossen zu halten und Lüftungen und Klimaanlagen abzuschalten. Zur Art der ausgetretenen Chemikalien sind bislang keine näheren Details bekannt.

Auch, ob es Verletzte gab und wie viele sei bislang nicht bekannt, heißt es. Während die Feuerwehr noch gegen die Brände kämpfe, habe die Polizei bislang lediglich den betreffenden Bereich absperren können und komme nicht an die Unfallstelle heran.

Die Autobahn ist auch in Richtung Berlin vollgesperrt. Die empfohlene Umleitung erfolgt Richtung Magdeburg über Theeßen, Grabow, Burg, die Bundesstraße 1 sowie die Bundesstraße 246a. Wer kann, soll das Gebiet weiträumig umfahren. Doch auch, wer durch Burg fahren will, muss sich mittlerweile auf massive Verkehrseinschränkungen einstellen: Die Stadt wird regelrecht überflutet vom Umleitungsverkehr.

Eine Erweiterung der Ableitung des nachfolgenden Verkehrs in Richtung Berlin, ab der Anschlussstelle Lostau, erfolge zeitnah durch die zuständige Autobahnmeisterei, heißt es von Seiten der Polizei.