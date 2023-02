Unter dem Einfluss von Drogen ist ein Mercedes-Fahrer in Burg bei Magdeburg erwischt worden. Er hat einen Unfall verursacht.

Mercedes-Fahrer in Burg bei Magdeburg mit Kokain und ohne Führerschein erwischt

Die Polizei im Jerichower Land ermittelt nach einem Unfall in Burg, bei dem ein Fahrer unter Einfluss von Drogen gestanden haben soll.

Burg - vs

Seine Fahrt über die Bundesstraße 1 in Richtung Burg (Jerichower Land) ist einem Mercedes-Fahrer am 4. Februar 2023 zum Verhängnis geworden. Kurz vor 13 Uhr habe ein 30-Jähriger an der Kreuzung Zibbeklebener Straße einen anderen Wagen übersehen und sei auf ihn aufgefahren, heißt es von der Polizei.

Während der Unfallaufnahme soll sich der Unfallverursacher auffällig verhalten haben. Ein Drogenvortest schlug positiv auf Kokain an. Außerdem ist festgestellt worden, dass der Mann nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis ist. Es wurde eine Blutprobenentnahme durchgeführt und ein Strafverfahren eingeleitet. An den Fahrzeugen enstand Sachschaden.