Zu einem Unfall unter Alkoholeinfluss ist es am 23. September 2023 in Burg (Jerichower Land) gekommen. Eine Frau stieß beim Einparken gegen einen anderen Pkw - mit 1,49 Promille.

Burg - Zu einem Unfall in Burg ist es am 23. September 2023 in den frühen Abendstunden gekommen. Wie die Polizei informiert, ist gegen 19.15 Uhr im Kreuzgang eine Autofahrerin Richtung Blumenthaler Straße unterwegs gewesen. Sie habe am rechten Straßenrand einparken wollen und sei dabei gegen einen anderen Pkw gefahren.

Bei der Unfallaufnahme haben Beamte Alkoholgeruch festgestellt, ein Atemalkoholtest bestätigte diesen Eindruck. Ergebnis: 1,49 Promille. Es wurde eine Blutprobenentnahme im Burger Krankenhaus angeordnet und die Weiterfahrt untersagt. Ein Strafverfahren wurde zudem eingeleitet.