Mit 1,88 Promille in Burg auf dem Fahrrad unterwegs

Nach dem Genuss von Alkohol sollte niemand mehr am Straßenverkehr teilnehmen. Auch in Burg nicht.

Burg (vs) - Im Krankenhaus endete am 15. März gegen 20.19 Uhr die Fahrt für einen 29-jährigen Radfahrer in der Burger Wilhelm-Külz-Straße. Allerdings nicht aufgrund einer Behandlung, sondern zur Blutentnahme.

Auffällig wurde der Radfahrer, da er ohne Beleuchtung am Fahrrad die Straße befuhr. Bei der Kontrolle stellten die Polizeibeamten fest, dass der Radfahrer erheblich alkoholisiert war, was der durchgeführte Atemalkoholtest auch bestätigte, so die Polizei.

Der angezeigte vorläufige Wert von 1,88 Promille hatte die Blutentnahme zur Folge. Gegen den Radfahrer wurde ein Verfahren wegen Trunkenheit im Verkehr eingeleitet.