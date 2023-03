Gegen Findling geprallt Mit 2,62 Promille: Fahrer landet mit Skoda an der Autobahn 2 nach Kollision auf dem Dach

Ein 34-Jähriger ist am Morgen vom 26. März an der Autobahn 2 auf einem Parkplatz in Höhe Möser gegen einen Findling geprallt. Pikant: Er war stark alkoholisiert.