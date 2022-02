Burg (vs) - Am Mittwochmorgen, 2. Februar, parkt eine 36-jährige Frau in der Grätzer Straße in Möckern am rechten Fahrbahnrand, um ausliefern zu können.

Ein 78-jährige Fahrer eines VW Polo fuhr an dem stehenden Fahrzeug vorbei und streifte es. Dabei entstand ein Sachschaden an beiden Fahrzeugen.