Ein dreister Fall von Handtaschendiebstahl hat sich in Burg (Jerichower Land) ereignet. Hier nutzten die Täter in einem Einkaufsmarkt ein Ablenkungsmanöver, um zuzuschlagen.

Nach Ablenkungsmanöver: Diebe klauen in Supermarkt in Burg Rentnerin die Handtasche

Die Polizei hat nach einem Handtaschendiebstahl in einem Markt in Burg die Ermittlungen aufgenommen.

Burg - Ein Rentnerehepaar ist am 29. Februar 2023 in Burg das Opfer von Taschendieben geworden. Laut Polizei hat sich der Fall kurz nach 9.30 Uhr in einem Supermarkt an der Magdeburger Chaussee ereignet.

Wer hat die Tat beobachtet oder kennt die Täter?

Demnach sei die 64-jährige Frau und ihr Ehemann im Kühlbereich von einer Frau in ein Gespräch verwickelt und abgelenkt worden. Dabei wurde ihr die Handtasche entwendet. Darin haben sich Portemonnaie mit Bargeld, Handy und persönliche amtliche Dokumente befunden, heißt es weiter.

Hinweise zur Tat oder die Täter können an das Polizeirevier Jerichower Land unter Telefon (03921) 92 00 übermittelt werden. Die Polizei weist darauf hin, persönliche Gegenstände – insbesondere Handtaschen und Geldbörsen etc. – nicht unbeaufsichtigt zu lassen.