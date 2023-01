Nach Drogen-Razzia im Jerichower Land und in Aschersleben - Vier Täter bleiben in Haft

Burg/Genthin - vs - Vier von fünf erwachsenen Tatverdächtigen, die bei einer großangelegten Razzia im Jerichower Land am Donnerstagabend, 26. Jnauar 2023, in elf Häusern vorläufig festgesetzt wurden, bleiben in Haft.