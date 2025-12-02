Nach dem Einbruch bei SV Union Heyrothsberge macht nun auch der Sportverein SV Eiche einen Einbruch publik. Der Schaden ist immens.

Wie auch beim SV Union in Heyrothsberge - im Bild zu sehen - meldet nun auch der SV Eiche 05 aus Biederitz einen Einbruch.

Biederitz/Heyrothsberge. - Die Einbrüche in der Gemeinde Biederitz nehmen ungewöhnliche Ausmaße an. Nachdem zunächst Privathäuser und der gewerbliche Handel ins Visier der Einbrecher rückten, hat es nun zwei Sportvereine aus der Region erwischt. Den SV Union Heyrothsberge sowie nun den SV Eiche 05 aus Biederitz.

„Neben dem SV Union Heyrothsberge wurde mit dem SV Eiche 05 Biederitz ein weiterer Verein der Gemeinde im November von der Einbruchsserie heimgesucht“, informiert der Verein auf seiner Facebook-Seite. Demnach sei bereits am 19. November die Tür des Vereinsbüros an der Ehlehalle von Unbekannten aufgebrochen worden. Dabei wäre ein Schaden in Höhe einer fünfstelligen Summe entstanden.

Großer Schaden bei SV Eiche 05 aus Biederitz

„Es geht um eine sehr große Summe, die uns natürlich dramatisch ins Mark trifft. Die erste und zweite Männermannschaft haben nur kurze Zeit später ihre Bereitschaft erklärt, mit Benefizspielen den Verlust zumindest ein wenig abzufedern", zitiert der Verein den Biederitzer Abteilungsleiter Klaus- Dieter Wolf.

Zudem sei er der Gemeinde - in Person Thomas Hartmann - für den „sehr schnellen Austausch der Eingangstür“ dankbar. Um die finanzielle Situation aufzubessern, hätte der Verein nun zwei Benefizspiele anberaumt.

Zwei Veranstaltungen zur Minderung des Schadens geplant

So gastiere am 14. Januar der Handballzweitligist Dessau/Rosslauer HV in der Biederitzer Ehlehalle und am 29. Dezember soll die Hälfte der Einnahmen beim traditionellen „Fettweg-Turnier“ ebenso dem Verein zu Gute kommen.

Während die Startgebühr von fünf Euro für das Traditionsturnier feststünde, gäbe es zur Preisgestaltung gegen den Zweitligisten noch keine Eintrittspreise. Weiterhin stelle der Verein zu allen weiteren Veranstaltungen ein „Spendenschwein“ bereit. Zusätzlich gäbe es die Möglichkeit den Sportverein über ein Konto - auf der Facebook-Seite des Vereins einsehbar - zu unterstützen.