Nächtlicher Großbrand in Stallungen bei Brietzke

Mehr als zehn Kilometer weit war der Schein der Flammen in der Nacht zu sehen. Mehrer Tausend Strohballen brannten in Möckerns Ortsteil Brietzke lichterloh.

Brietzke - In Brietzke haben in der Nacht zum 20. März 2022 mehrere Stallanlagen eines landwirtschaftlichen Betriebes gebrannt. Um 0.51 Uhr wurde das Feuer der Leitstelle in Burg gemeldet. Warum das Feuer ausbrach, steht noch nicht fest.