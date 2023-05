Ihre Begeisterung für den 1. FC Magdeburg wollten vier Männer in Burg bei Magdeburg öffentlich zum Ausdruck bringen und griffen zu Sprühflaschen. Die Polizei schnappte zu.

Nachts in Burg bei Magdeburg: Polizei schnappt Graffitisprüher, die Fans vom FCM sind

In Burg bei Magdeburg sind Sprayer auf frischer Tat ertappt worden, die Graffiti mit Bezug zum FCM auf Strohmkästen gesprüht haben.

Burg - vs

Vier Graffitisprüher sind in der Nacht vom 17. zum 18. Mai 2023 in Burg bei Magdeburg auf frischer Tat ertappt worden. An der Koloniestraße habe laut Polizei ein Zeuge die Täter dabei beobachtet, wie sie mehrere Objekte besprüht haben sollen.

Beamte konnten zwei von ihnen beim Eintreffen stellen – sie versuchten wegzurennen. Einer hatte noch Farbe an den Händen sowie Sticker in der Tasche. Im Bereich der Koloniestraße sind Stromkästen mit Motiven besprüht worden, die einen Bezug zum 1. FC Magdeburg haben, heißt es weiter.