Plötzlich flogen auf offener Straße in Gommern die Fäuste zwischen zwei 20 Jahre alten Frauen. Der Eskalation vorausgegangen war ein Streit in den Sozialen Medien.

Plötzlich offline: Social-Media-Streit eskaliert in Gommern auf offener Straße

Streit zwischen zwei 20 Jahre alten Frauen, der online begonnen hat, eskaliert auf offener Straße in Gommern. Symbolbild:

Gommern/vs - Ein Streit im Internet ist in der Albert-Schweitzer-Straße in Gommern nahe Burg am Mittwochnachmittag auf offener Straße eskaliert. Dies geht aus einer Mitteilung der Polizei hervor.

Dem Zwist vorausgegangen war offenbar eine verbale Auseinandersetzung auf einem Social- Media Portal zwischen zwei 20 Jahre alten Frauen. Als sich beide zufällig auf offener Straße in Gommern trafen, flogen offenbar bald darauf die Fäuste. Es kam zur handfesten Auseinandersetzung der beiden Frauen.

Die beiden jungen Erwachsenen erwartet nun eine Strafanzeige.