Ölspur zieht sich durch Burg - warum die Feuerwehr an mehreren Stellen gleichzeitig im Einsatz ist

Am Morgen vom 6. Juni 2023 ist die Feuerwehr in Burg bei Magdeburg an mehreren Stellen gefordert: Ein Fahrzeug hatte Flüssigkeiten verloren und sorgten für Gefahr.