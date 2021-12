Polizei: Auffahr-Unfall auf der B246a bei Burg

Burg (vs) - Da sich der Verkehr auf der B246a in Richtung der Autobahnauffahrt Burg Ost wegen eines langsam fahrenden Baufahrzeugs staute, kam es einige Fahrzeuge dahinter zwischen einem Mazda und einem Fiat Transporter zu einem Auffahrunfall in den Morgenstunden des 15. Dezembers.

Die Mazda-Fahrerin musste ihren Auto verkehrsbedingt abbremsen, der dahinterfahrende Fiat-Fahrer konnte demnach nicht rechtzeitig bremsen und fuhr auf den Mazda auf, so die Polizei in einer Pressemitteilung.

In der Folge geriet der Mazda nach rechts und der Transporter nach links in den Straßengraben. Beide Fahrzeugführer klagten im Anschluss über Schmerzen, so dass der Rettungsdienst hinzugezogen wurde. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit.