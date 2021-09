Blaulicht Polizei Burg stoppt Radfahrer mit 2,5 Promille

Am Sonntagabend (5. September) stoppte die Polizei einen Radfahrer in Burg, der in Schlangenlinien unterwegs gewesen sein soll. Gegen den 42-Jährigen wird jetzt wegen Trunkenheit am Steuer ermittelt.