Polizei: Einbruch auf Betriebsgelände in Möckern

In Möckern wurde haben sich Unbekannte laut Polizei illegal Zutritt auf ein Firmengelände verschafft.

Auf ein Firmengelände in Möckern hatten es unbekannte Täter abgesehen.

Möckern (vs) - Durch einen 33-jährigen Mitarbeiter einer Firma im Gewerbegebiet (Gewerbestraße 5.) in Möckern wurde der Polizei angezeigt, dass unbekannte Täter in der Tatzeit vom 24. Februar von 6.50 Uhr bis 11.30 Uhr ein Zaunelement, vom hinteren Teil des Firmengeländes, abgebaut hatten.

An weiteren Zaunelementen sind Hebelspuren vorhanden. Ob die unbekannten Täter auf dem Betriebsgelände waren, konnte nicht festgestellt werden. Auf dem Betriebsgelände wird Schrott und Kabel gelagert. Von den eingesetzten Polizeibeamten wurden Spuren gesichert und eine Strafanzeige aufgenommen.

Zeugen, die verdächtige Beobachtungen gemacht haben und Hinweise zu tatverdächtigen Personen machen können, werden gebeten, sich bei der Polizei im Jerichower Land unter der Telefonnummer 03921/920-0 zu melden.