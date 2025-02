In der Nacht zum Montag versuchten Unbekannte, eine Tankstelle in Burg aufzubrechen. Trotz massiver Schäden an der Schiebetür gelang kein Zutritt. Die Polizei sucht nach Zeugen.

Versuchter Einbruch in Tankstelle in Burg: Täter scheitern an Schiebetür

Unbekannte Täter scheiterten beim Versuch, eine Tankstelle in Burg aufzubrechen. Die Schiebetür hielt stand – trotz erheblicher Schäden.

Burg. - In der Nacht zum Montag ist es an einer Tankstelle in Burg zu einem versuchten Einbruch durch unbekannte Täter gekommen, wie die Polizei mitteilt.

Die Täter versuchten zwischen dem 16. Februar 2025, 22.15 Uhr, und dem 17. Februar 2025, 3.55 Uhr, die Schiebetür der Tankstelle gewaltsam aufzuhebeln, so die Polizei. Trotz des erheblichen Schadens an der Tür sei es den Tätern nicht gelungen, in den Verkaufsraum einzudringen.

Zeugen, die Hinweise zu Tatverdächtigen geben können bzw. andere sachdienliche Informationen haben, werden gebeten, Kontakt mit der Polizei im Jerichower Land unter der Telefonnummer 03921/9200 oder per E-Mail (levd.prev-jl@polizei.sachsen-anhalt.de) aufzunehmen.